Si scusa e la rapina: la vittima non demorde e lo insegue

di Paola Treppo

UDINE e CAMPOFORMIDO - Esce dalla sala, sale in auto, torna a casa e vienementre sta facendo manovra in un posteggio vicino alla sua abitazione; è successo poco prima della mezzanotte di ieri, venerdì 16 marzo, a, in via San Sebastiano. Vittima una donna diche è stata presa di mira da un malvivente che si era appostato nel parcheggio. Con il volto coperto da un cappello, il rapinatore si è avvicinato all'auto, ha spaccato il finestrino della vettura e ha affettato la borsa della friulana,: «Mi dispiace».La donna ha tentato di bloccarlo ma è statadal ladro e ha perso la presa. L'uomo poi è fuggito a bordo di una utilitaria condotta da un complice che lo attendeva qualche decina di metri più in là. La vittima, che non è rimasta ferita, ha cercato dii due malviventi che però sono riusciti a, facendo perdere le loro tracce nel buio della notte.Rimasta senza telefonino, che era dentro alla borsetta con tutti gli altri effetti personali, insieme ale ai soldi rubati dal rapinatore, la donna ha raggiunto in auto la casa di una parente ed è da lì che ha dato l'allarme. Sul posto sono giunti dopo poco i carabinieri del Norm della Compagnia di Udine che hanno raccolto la denuncia della donna e avviato delle ricerche in zona per cercare individuare i due. Della banda, però, nessuna traccia.