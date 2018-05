Fermo in automobile al semaforo con 10mila euro, rapinato e ferito

di Paola Treppo

CERVIGNANO DEL FRIULI e VILLESSE - Procedono peri carabinieri della stazione didopo la denuncia sporta da un ragazzo campano di 27 anni. Mentre era fermo in auto al semaforo di via Brumatti, a Cervignano del Friuli, il ragazzo è stato avvicinato da due persone che ha descritto come africani.I due gli avrebbero puntato contro unintimandogli di consegnare subito i soldi che aveva con sé e lo hannoa un braccio in maniera comunque lieve. A quel punto il campano ha consegnato una borsa contenente, a suo dire, 9500 euro in contati.Si trattava di denaro che il 27enne aveva ritirato nella mattinata di oggi, venerdì 18 maggio, in qualità di incaricato della, da un negozio del centro commercialedi(Gorizia). Il ragazzo stava portando la somma in banca a Cervignano.La rapina sarebbe avvenuta poco dopo mezzogiorno. Preso il malloppo, i due malviventi sarebbero fuggiti facendo perdere le loro tracce in un battibaleno. Ferito al braccio, il 27enne ha chiamato il Nue 112 e sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Cervignano e del Norm della Compagnia di Palmanova, comandata dal capitano Stefano Bortone. I militari dell'Arma procedono per rapina. Saranno eseguiti tutti i controlli necessari per ricostruire l'accaduto anche tramite l'esame dei nastri degli impianti della video sorveglianza installata dal Comune nel tratto di via Brumatti.