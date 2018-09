di Marco Corazza

UDINE - Sequestra il direttore di banca dopo la rapina e lo abbandona tra i campi, è caccia all'uomo armato in tutto il Nordest. Polizia e Carabinieri stanno cercando il rapinatore solitario che oggi pomeriggio ha preso di mira la filiale della Banca Ter Credito cooperativo (ex banca di Manzano) di piazza della Vittoria a Udine.



Il malvivente è entrato in azione verso le 16 di oggi pomeriggio armato di pistola. In quel momento in banca c'erano alcuni dipendenti, tra cui il direttore che è finito subito tra le grinfie del bandito. Con il calcio della pistola il rapinatore, travisato in volto da un passamontagna, ha intimato al dirigente di consegnare tutti i soldi. Secondo una prima stima l'uomo sarebbe riuscito a prendere ben 70mila euro. Per avere la certezza di fuggire il bandito ha sequestrato lo stesso direttore di banca, facendolo salire a bordo di un'auto che aveva posteggiato poco lontano dall'ufficio di credito. I due si sono allontanati verso sud, arrivando alle porte di Pradamano, dove il malvivente ha fatto scendere la vittima abbandonandola tra i campi. A quel punto il bandito si è dileguato nell'hinterland del capoluogo friulano. Intanto gli altri dipendenti hanno lanciato l'allarme alle forze dell'ordine. Polizia e Carabinieri si sono subito attivati per cercare di scovare l'uomo.



La caccia all'uomo è stata estesa in un raggio di almeno 100 chilometri. Dalle prime informazioni, il rapinatore dovrebbe essere un 35enne dell'Est Europa. Idossa un berrettino e una giacca mimetica.

