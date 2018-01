Rallenta davanti all'incidente: tamponata auto della Finanza, gravi 2 agenti

di Paola Treppo

SAVOGNA D'ISONZO (Gorizia) - Duenella notte lungo laA34 in corsia sud, in direzione Villesse, poco dopo la mezzanotte di oggi, sabato 20 gennaio, e duein servizio lungo l’arteria sono rimastiin modo serio, trasportati in codice giallo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, in ambulanza. Gli incidenti stradali si sono verificati nel territorio del comune diPer cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale di, intervenuta sul posto per i rilievi e la viabilità, si è verificato un primo tamponamento tra due vetture, una Peugeot 207 condotta da F.A., 64 anni, e una Hyundai i20 alla cui guida, invece, c'era un uomo del 46 anni, R.D. le sue inziali, tutti della zona.La vettura di servizio dellaè giunta dopo poco questo primo scontro incon i lampeggianti accesi; l'agente alla guida ha rallentato con l'intenzione di fermarsi ed è a quel punto che il mezzo della Gdf, una Fiat Bravo condotta dal finanziere M.V., 31 anni, è stato tamponato con violenza dall'autista di una Volkswagen Golf, M.A. le sue iniziali, di 67 anni.Nei due tamponamenti sono rimasti feriti in maniera grave i due agenti della Gdf, che non sarebbero comunque in pericolo di vita; hanno riportato traumi alla testa e agli arti. Sono finiti in ospedale anche gli altri tre coinvolti nei tamponamenti, portati questi ultimi in ospedale a Gorizia da due ambulanze inviate sul posto dalla centrale operativa Sores di Palmanova. Per la messa in sicurezza dei mezzi incidentati, che per il secondo tamponamento sono rimasti gravemente, e per la bonifica della carreggiata, sono intervenuti i vigili del fuoco di Gorizia. I tamponamenti non hanno causato disagi per il: a quell’ora, infatti, in A34 il passaggio di veicoli era scarso.