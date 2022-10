RAGOGNA - Sindaco Alma Concil, se potesse cambiarsi nome come vorrebbe chiamarsi?

«Porto il nome della sorella di mia madre che non è sopravvissuta alla nascita, quindi non lo cambierei mai».

Ha un soprannome?

«No».

Che scuole ha fatto?

«L'Istituto tecnico per geometri Marinoni».

Quanto le piace il suo lavoro, da 1 a 10?

«Se si intende il lavoro di sindaco, dico 10».

Cosa eliminerebbe da quest'ultimo anno della sua vita?

«Un problema di salute che coinvolge un mio familiare».

Cosa vuol fare da grande?

«Dedicarmi solo alla mia famiglia».

Quali sono i suoi vizi?

«Sono un po' don Chisciotte, nel senso che se penso ci sia un'ingiustizia mi butto a capofitto per cercare di contrastarla».

E le virtù?

«Credo di essere una persona conciliante e per niente venale».

Bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno?

«Nonostante le tante difficoltà affrontate nella vita, mezzo pieno».

È permalosa?

«Non più».

È più timida o estroversa?

«Timida».

Il suo punto debole?

«Fatico a dire di no».

Ha rimpianti?

«Aver perso mio padre tanti anni fa quando avevamo ancora tantissimo tempo davanti per stare insieme».

Le piace la sua vita?

«Certamente».

Qual è la persona a cui pensa più spesso?

«I miei figli».

Quanti amici veri ha?

«Non me lo sono mai chiesto perché sono poco esigente».

La migliore amica si chiama?

«Nadia, ma non c'è più».

Qual è la persona a cui confida quasi tutto?

«Mia figlia».

Cosa le piace fare nel tempo libero se rimane in casa?

«Lettura, ascolto di musica e bricolage».

Passa molto tempo davanti alla tv?

«Non particolarmente».

Trasmissione tv preferita?

«Le serie poliziesche».

Film preferito?

«La vita è bella».

Attore preferito?

«Keanu Reeves».

Canzone preferita?

«Don't You dei Simple Minds».

Cantante o gruppo italiano preferito?

«Tutti i cantautori, poi Nomadi, PFM, Stadio e Ermal Meta».

Mare o montagna?

«Mare o Tagliamento».

Sole o pioggia?

«Naturalmente sole».

Acqua gasata o naturale?

«Gasata».

Penna a sfera o matita?

«Penna a sfera».

Piatto preferito?

«Meringata».

Biro blu o nera?

«Blu».

Possiede animali?

«Due cani: Rocky e Snoopy».

I tradimenti vanno perdonati?

«Sempre».

Scarpe eleganti o da ginnastica?

«Mocassini o scarpe senza tacco».

Conosce lingue straniere?

«Purtroppo solo il francese e anche quello ormai poco».

Qual è la cosa che più ama fare?

«Stare in famiglia e guardare vecchie foto».

Quanti squilli del telefono prima di rispondere?

«Dipende».

Le piace guidare veloce?

«Certo, però ho sempre corso con la testa sulla strada e soprattutto non nei centri abitati».

Quante volte ha fatto l'esame per la patente?

«Una».

Caffè normale o con panna?

«Con panna».

Ristorante preferito?

«Trattoria o pizzeria».

Coperta o piumone?

«Piumone».

Quando digita sulla tastiera, schiaccia i tasti giusti?

«Non sempre».

Numero preferito?

«Il 17 e il 7».

Animale preferito?

«Il cane».

Fiori preferiti?

«Le ortensie».

Ha un sogno nel cassetto?

«Diventare nonna».

Pensa sia realizzabile?

«Spero proprio di sì, ho 2 figli».

Sa chiedere scusa?

«Assolutamente sì».

Come si immagina fra 20 anni?

«Spero di essere ancora lucida».

Convivenza o matrimonio?

«Indifferente, anche se io sono sposata da ormai 34 anni».

Tre persone che porterebbe con sé su un'isola deserta?

«Senz'altro i miei familiari».

Tre cose?

«Libri, costume e una chitarra, così magari imparo a suonarla».

Crede di conoscere bene chi le sta intorno?

«Direi di sì».

Qual è la sua lingua preferita?

«Il friulano».

Da 1 a 10 quanto contano per lei i soldi?

«5».

E gli amici?

«10».

Essere alla moda?

«2».

L'uomo è un animale razionale o irrazionale?

«Dipende dalle persone».

L'uomo è fondamentalmente buono o cattivo?

«Buono».

Le forze del bene trionferanno su quelle del male?

«Spero proprio di sì».

È credente?

«Assolutamente sì».

Ultimo libro letto?

«Ho riletto Debito d'onore di Tom Clancy».

Che genere di letture preferisce?

«I romanzi di spionaggio».

Ottiene sempre ciò che vuole?

«Non sempre».

Meglio un messaggio o una telefonata?

«Una telefonata».

Una lettera o una chiacchierata?

«Una chiacchierata».

La tecnologia è più utile o pericolosa?

«Senz'altro utile, ma se viene usata male può diventare pericolosa».

Destra o sinistra?

«Destra».

Se vincesse 10 milioni di euro cosa comprerebbe come prima cosa?

«Aiuterei le persone della mia famiglia».

Cosa le dicono più spesso?

«Di pensare di più a me stessa».

Quale è stato il momento più bello della sua vita?

«La nascita dei miei figli».

E quello più brutto?

«Quando è mancato mio padre e il periodo della sua malattia incurabile».

Una cosa che la rende felice?

«Guardare il mondo che mi circonda: Ragogna è bellissima».

Quando è stata l'ultima volta che ha pianto?

«Mi capita di piangere spesso, per la preoccupazione oppure per la commozione».

La legge è uguale per tutti?

«Dovrebbe».

Cosa fa se un gatto nero le attraversa la strada?

«Cerco di non investirlo».

Di cosa ha paura?

«Delle malattie che potrebbero colpire i miei familiari».

Per che squadra fa il tifo?

«Tifavo per la Juventus, ora il calcio mi ha deluso».

Se fosse in suo potere di risolvere un grande problema, uno e uno solo che affligge l'umanità, su cosa cadrebbe la tua scelta?

«La povertà».

Per cosa si batterebbe fino al rischio della vita?

«Per i miei figli».

Cosa la infastidisce più al mondo?

«L'ipocrisia: non apprezzo che si cerchi a tutti i costi di far apparire alcune cose buone ed altre no».

Invidia qualcuno?

«No».

Porta bene gli anni che ha?

«Probabilmente no».

La prima cosa che pensa la mattina quando si sveglia?

«Alle cose che devo fare».

Qual è la cosa più bella che esiste?

«I figli e la famiglia».

Scuole e sanità: pubbliche o private?

«Entrambe purché diano un servizio soddisfacente al cittadino».

Quali parole non vorrebbe mai sentirsi dire?

«Che non sono affidabile».

Ha mai rivelato un segreto che aveva promesso di mantenere?

«No».

Potrebbe sopravvivere senza il cellulare?

«Assolutamente sì».

Cosa bisogna avere nella vita?

«Fortuna, coraggio e determinazione nel raggiungere ciò che si desidera».

Cosa non bisogna avere nella vita?

«Il desiderio di arrendersi».

In quale luogo del mondo non vorrebbe mai andare?

«Non c'è un luogo in cui non andrei».

Quanto frequenta i social media?

«Il minimo indispensabile».

Se potesse tornare a scuola per un anno, quale classe sceglierebbe?

«La quinta superiore».

Cosa le piace di più e di meno della sua personalità?

«Di più l'empatia, di meno l'emotività».

Che voto si darebbe da 1 a 10?

«Preferisco che il voto lo diano le persone che mi conoscono».