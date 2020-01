Si butta sotto il treno, sbalzato di lato: gravissimo un ragazzo di 21 anni

UDINE- È ricoverato in condizioni molto gravi all'ospedale di Pesaro un 21enne originario della provincia di Udine che, secondo le prime informazioni, avrebbe tentato il suicidio gettandosi sotto un convoglio in arrivo alla stazione di Pesaro ieri sera poco dopo le 20.



Un gruppo di passeggeri in procinto di salire sul treno in arrivo da Piacenza ha notato il giovane cadere o lanciarsi sui binari mentre il convoglio sopraggiungeva e poi essere sbalzato a lato. Il ragazzo è stato soccorso da 118, vigili del fuoco e agenti della Polfer che nel suo bagaglio hanno trovato un documento d'identità e un biglietto in cui scriveva di voler compiere il gesto estremo.