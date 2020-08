Fedriga: «I colpevoli paghino senza sconti. Dov'era chi doveva vigilare?»

« Profondo dispiacere per la gravità inaudita dell'episodio e totale solidarietà alla vittima: auspico che i colpevoli paghino senza sconti la loro inumanità di fronte alla giustizia » . Questo il commento del governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, sulla vicenda della ragazzina veneta violentata in spiaggia da due minori stranieri la notte di Ferragosto a Lignano.



« A colpire - secondo Fedriga - è il fatto che i protagonisti siano minori stranieri non accompagnati con precedenti penali: un dato preoccupante, che lascia aperti troppi interrogativi sulle responsabilità di chi era chiamato a vigilare su di loro e su chi ha pagato le vacanze in Friuli Venezia Giulia a queste persone, entrate peraltro illegalmente nel nostro Paese, ignorando il rischio a cui avrebbero esposto la nostra comunità ». Ultimo aggiornamento: 17:37