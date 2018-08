Gruppo di scout si perde sui monti: dieci ore di ricerche disperate

di Paola Treppo

FORNI DI SOTTO (Udine) - Notte impegnativa per vigili del fuoco, soccorso alpino e Sagf della Guardia di finanza che dalle 22 di ieri e fino alle 8 di oggi, mercoledì primo agosto, hanno lavorato per trarre in salvo unche si eranodi Forni di Sotto, in Carnia.La zona è impervia ed è stato utilizzato anche l'elicottero per dei sorvoli, per riuscire a individuarli. Le squadre di soccorso li hanno raggiunti a piedi con le torce frontali percorrendo circa 500 metri di dislivello da Forni di Sotto, fino a raggiungere una quota di circa 1400 di altitudine.Per le ricerche nella notte sono stati utilizzati il servizio Sms Locator, WhatsApp e le indicazioni fornite dai ragazzi, tutti minorenni, e dai capi scout. In un primo momento pareva che il gruppo, composto da 5 persone, si trovasse in prossimità del torrente Riu Claps; poi si è capito, invece, che l'area era diversa, molto più a est.I tecnici che hanno partecipato stanotte alle ricerche, sette uomini del Cnsas di Forni di Sopra, hanno perlustrato la zona per quanto possibile anche calandosi con le corde in zone impervie fin sul fondo del torrente. I ragazzi stanno bene.Nella zona del Parco delle Dolomiti Friulane sono diversi i gruppi scout presenti da diverse zone d'Italia: nelle ultime ore il soccorso alpino di Claut ha effettuato un intervento per una ventenne milanese che si era sentita male nella zona di Casera Bregolina Piccola, nel gruppo del Pramaggiore.