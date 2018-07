Nove ragazzini di 14 anni persi sui monti durante il temporale

di Paola Treppo

VAL DOGNA (Udine) -e il temporale, nella notte, un gruppo di, tutti belgi, che si erano, nelle Alpi Giulie. A trarli in salvo il soccorso alpino di Cave del Predil insieme ai militari del Sagf della Guardia di finanza di Sella Nevea. La chiamata di aiuto arriva al numero unico di emergenza del Fvg, il Nue 112, intorno alle 20.30 di ieri, giovedì 12 luglio: all'operatore della centrale, che traduce la telefonata, i ragazzi dicono di essere. Il gruppo era partito la mattina, alle 10, dalla Val Dogna ed era atteso per la sera al rifugio Grego.Il capostazione del soccorso di Cave del Predil decide di inviare subito il gestore del rifugio vicino all'unico lago presente in zona, a pochi minuti dal rifugio: si tratta del Laghetto, nei pressi del Passo Sompdogna, qui viene fatto un veloce sopralluogo ma dei ragazzi non c'è traccia.Con molte difficoltà di comunicazione, perché la zona ha scarsa copertura telefonica, si riesce a ricontattare il cellulare dal quale era partita la chiamata di aiuto; si capisce che i giovani potevano trovarsi, sul sentiero 640 che porta al Bivacco Cai Cividale a ovest del Cimone e del, a circa 1250 metri di altitudine.Sul posto, in val Dogna, si sono recati nel frattempo tutti i tecnici della stazione di Cave del Predil che si trovavano in sede a Tarvisio per una riunione: 14 persone più ildele i tecnici del Sagf. Col servizio Sms Locator, della centrale di Torino e tramite l'individuazione di un altro cellulare, si è riusciti a circoscrivere meglio il punto, con le coordinate l'area della ricerca, individuata sulle pareti nord ovest del Montasio, non lontano dall'attacco di via di Dogna.Con l'aiuto delle luci lampeggianti dell'auto del soccorso alpino e comunicando, nel contempo, con il secondo cellulare, si è riusciti a circoscrivere ancora meglio l'area di ricerca: il gruppo, infatti, diceva di vedere da lontano i lampeggianti sulla strada.Il soccorso si è concluso poco dopo le 3 e mezza di notte sotto temporali e pioggia intermittente, in un'area al di fuori dei sentieri con segnavia Cai. I ragazzi, adolescenti di 14 anni, erano insieme a una accompagnatrice e stanno bene. Sono stati scortati dai tecnici del Cnsas lungo il sentiero e sono stati portati al sicuro.