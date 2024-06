Ragazzi dispersi nel fiume Natisone: le ricerche ripartono all'alba, al setaccio la forra di Premariacco

Tre ragazzi dispersi nel fiume Natisone in piena a causa del maltempo, a Premariacco, in provincia di Udine: all'alba di sabato 1 giugno sono riprese le ricerche.

Il segnale del cellulare

La novità di oggi è che i vigili del fuoco hanno individuato il segnale di uno dei cellulari dei tre giovani.

Le ricerche

«Imponente lo schieramento di mezzi che dalle prime luci dell'alba stanno setacciando la forra di Premariacco in direzione Paderno», comunica in un post il sindaco Premariacco Michele De Sabata, postando la foto dei mezzi dei Vigili del Fuoco. «Durante la notte hanno sospeso in un punto le ricerche in attesa di potersi calare o risalire dal fiume. Sono ore decisive».