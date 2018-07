Danno fuoco alla palestra del Comune: denunciati 3 ragazzi

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RONCHIS e LATISANA (Udine) - Sono stati, due di 19 anni e un minorenne, del Latisanese, alo scorso 10 luglio, causando un danno di circa 30mila euro.a piede libero alla Procura di Udine e alla Procura dei Minori di Trieste sono stati i carabinieri della stazione di Latisana, a seguito di una articolata e delicata indagine.I giovani erano entrati in palestra nella notte e avevamo messo alcune, per poi darle alle fiamme causando un incendio che ha distrutto le sedie e che ha gravemente danneggiato il pavimento della palestra, che è in legno.Spaventati da quello che avevano fatto, poi i giovaniusando le manichette del sistema antincendio della palestra. Il danno era stato scoperto così solo la mattina successiva.