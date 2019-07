«Vorrei andare al mare», 24enne chiusa a chiave in casa dalla zia

RONCHIS (Udine) - I carabinieri di Latisana sono intervenuti in un appartamento di Ronchis dove una donna di 24 anni, di origini marocchine, aveva richiesto l’intervento dell’Arma chiamando il 112 perchè sua zia, una 49enne anch’essa di origini marocchine e convivente, per futili motivi le aveva impedito di uscire di casa chiudendo a chiave la porta di ingresso dell'abitazione.



La nipote, uscita da una finestra, ha chiesto aiuto ai Carabinieri che, accertati i fatti, hanno deferito la zia in stato di libertà con l’ipotesi di resto di violenza privata. La ragazza avrebbe detto che voleva soltanto trascorrere una giornata al mare. L'episodio è avvenuto nella mattinata di ieri, 30 luglio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA