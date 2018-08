Cade per 20 metri sul sentiero Cai: ragazza 15enne ferita alle gambe

di Paola Treppo

MALBORGHETTO VALBRUNA (Udine) - Unadi 15 anni èper una circa 20 metri dopo essere scivolata sul sentiero Cai 611 vicino al, a Malborghetto Valbruna, in Alto Friuli. La ragazza si trovava tra il rifugio e il bivacco Stuparich quando è rimasta vittima dell'incidente in montagna. Si è ferita a entrambe le gambe, non riuscendo più a muoversi.Dopo l'allarme lanciato intorno alle 10 di oggi, martedì 7 agosto, dai suoi compagni di gita, la centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'del soccorso sanitario decollato dalla elibase Hems di Campoformido, e si è attivata una squadra del soccorso alpino del Cnsas di Cave del Predil per il suo recupero e il trasporto in ospedale.