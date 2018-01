Raffica di incidenti sulle piste da sci: in poche ore 7 soccorsi, 2 in ospedale

di Paola Treppo

SUTRIO e RAVASCLETTO (Udine) - Raffica di incidenti sulle piste da: in poche ore sono stati prestati settee due persone sono finite in. Quella di ieri, sabato 13 gennaio, è stata una giornata molto impegnativa sul monteper gli agenti della polizia di Stato che prestano servizio in questa stagione fredda nei poli sciistici friulani della provincia di Udine per garantire immediato aiuto a chi si ferisce e per monitorare le aree battute dai turisti.I poliziotti sono intervenuti prima alle 10.30 per una caduta di uno sciatore che ha riportato una; poi, intorno alle 12, hanno raggiunto la pista1, in località, sul versante del monte Zoncolan nel comune di Sutrio, per soccorrere due sportivi che si eranotra loro. In questo ultimo caso si tratta di una donna italiana e di un uomo sloveno che hanno riportato diversiseri, tanto da dover essere trasportati dall'equipe medica dell'ambulanza, proveniente dal presidio di Paluzza, all'di Tolmezzo. Il soccorso è stato eseguito in collaborazione con gli uomini della forestale. Nel pomeriggio altri infortuni, quattro in tutto, sempre sulle piste, con persone che si sono fatte male ma per cui non è stato necessario il ricovero in ospedale.