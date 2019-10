​Quote latte, una sentenza riapre il caso delle multe

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PORDENONE - Solo pochi giorni fa la sua azienda - finita all'asta per le difficoltà delle super-multe relative alle quote latte - è stata ricomprata da un cordata di allevatori amici. Ora Franco Paoletti, leader del Cospa interregionale, guarda con un filo di speranza in più al futuro: lo scorso fine settimana il Consiglio di Stato ha emesso la prima sentenza che cancella le multe non riscosse, facendo sue le motivazioni con cui la Corte di giustizia europea, il 27 giugno scorso, ha bocciato il metodo di...