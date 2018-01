Rissa al night per una signorina: il questore chiude il locale notturno

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TORREANO (Udine) - Si mettono anel cuore della notte per una, in undi, alle porte di Cividale del Friuli, e dalle parole passano alle mani. Sono le 5 e mezza di mattina quando un uomo di 54 anni diinizia a spintonare un ragazzo di 24 anni che vive nelle Valli del Natisone; entrambi sono al banco. Il giovane valligiano reagisce afferrando una bottiglia ein testa. Il 54enne inizia ae anche un altro uomo presente nel locale in quel momento, un 33enne di San Giovanni al Natisone, resta coinvolto nel parapiglia. I pezzi vetro della bottiglia, infatti, colpiscono pure lui, che rimane ferito.Lacontinua all'esterno del night club e nessuno chiama le forze dell'ordine per riportare la situazione alla calma o il numero unico di emergenza 112 per far intervenire una ambulanza. Il 33enne ferito si reca da solo al pronto soccorso e racconta al personale sanitario di essere stato aggredito.Anche gli altri due uomini, poi, si faranno medicare; uno ha ile uno il naso lesionato in modo meno grave. Della vicenda, che risale al 14 gennaio scorso, la polizia del Commissariato di Cividale del Friuli, comandata dal vicequestore aggiunto Michelangelo Missio, viene a conoscenza solo diversi giorni dopo e scattano le indagini. Perché nessuno dei responsabili del locale notturno ha chiamato il 112 nonostante la gravità della situazione? Da qui la decisione del questore di Udine, Claudio Cracovia, didel night club per 10 giorni.