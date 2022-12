Qatar-gate, Visentini: «Sì, ho ricevuto 50 mila euro da Fight Impunity, non mi è stato chiesto nulla in cambio»

Il sindacalista friulano Luca Visentini, coinvolto nel Qatargate, ha reso noto di aver «ricevuto una donazione da Fight Impunity (Ong fondata da Antonio Panzeri, ex eurodeputato del Pd e di Articolo 1 in carcere a Bruxelles con l'accusa di corruzione) di importo complessivo inferiore a 50.000 euro, per rimborsare alcuni costi della mia campagna per il Congresso della ITUC (Confederazione Internaz.Sindacati). Ho trasferito la somma come tale al Fondo di Solidarietà ITUC per sostenere i costi di viaggio al Congresso per i sindacati». Il segretario della Ituc ha inoltre aggiunto: «Non mi è stato chiesto, né ho chiesto nulla, in cambio del denaro e non sono state poste condizioni di alcun tipo per questa donazione».