Punture di insetti, vespe, calabroni e meduse: 390 soccorsi in 1 mese

di Paola Treppo

LIGNANO (Udine) - Punture di insetto,: 390 soccorsi in 1 mese. Dal 23 giugno è attivo tra i bagni 3 con bandiera inglese e 4 con bandiera italiana diPineta il pronto intervento sanitario Sogit Croce di San Giovanni. Dotato di defibrillatore e collegato come Punto Blu al servizio regionale di emergenza del 112, la Sogit compie in una stagione balneare: dal piccolo taglio di conchiglia, alla slogatura giocando a pallavolo, dalla puntura di insetto a quella della medusa, dalla misurazione della pressione alla scottatura.Dalle 10 alle 18 è costantemente presente un soccoritore per le esigenze sanitarie dei bagnanti nei locali di colore giallo con la croce di San Giovanni posti sul Lungomare Kechler, al civico 22; diversi sono i casi di pazienti inviati dallaal pronto soccorso di Lignano Sabbiadoro o alla guardia medica. Gli interventi eseguiti da fine giugno a fine luglio sono stati 390 per punture di medusa, medicazioni varie,, rilevazioni di pressione arteriosa, interventi per punture di insetto, vespe, calabroni, interventi per otiti, mal di gola, febbre e infezioni varie e per distorsioni.