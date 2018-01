Punto da un’ape al volante del tir in autostrada: autista sotto shock

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORPETTO (Udine) -da un’mentre è al volante del suo tir, unpesante, lungo laA4, un autista è riuscito a stento ad accostare dopo essersi sentito male a causa deldell’imenottero entrato in circolo nel sangue.È successo nella giornata di oggi, lunedì 22 gennaio, nel primo pomeriggio. Il conducente dell’autotreno accosta in una piazzola di sosta, prima dell’uscita del casello di. Non perde conoscenza e riesce a chiamare aiuto da solo con il telefono cellulare. È all’interno della sua cabina di guida quando lo raggiunge l’equipe medica di una ambulanza inviata dal Sores dall’ospedale di Palmanova.L’uomo, un cittadino croato che sta conducendo un mezzo pesante targato Zagabria trema come una foglia e viene accolto subito, in, nel nosocomio di Palmanova. Riceve tutte le cure del caso.Nel frattempo contatta un collega camionista connazionale che si occuperà poi del recupero del camion, mezzo pesante che trasportatava profilati di legname da consegnare a Mantova. Sul posto è intervenuta a supporto la polizia stradale di Palmanova.Il camionista straniero per fortuna non ha subito unfatale, ma la puntura gli ha causato comunque un grave malessere per cui non era in grado di guidare.Cosciente, ha insistito con il personale medico del nosocomio per poter essere subito dimesso e tornare alla guida del suo camion nell'arco di mezz'ora, per proseguire il suo viaggio per consegnare la merce in tempo.