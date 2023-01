​Addio all'ex direttore Luciano Sulli, Protezione civile del Fvg in lutto

UDINE - La Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia in lutto per la prematura scomparsa di Luciano Sulli, 65 anni, di Verzegnis, già direttore della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia e il primo cittadino di Verzegnis dal 2004 al 2014. Luciano lascia la moglie, due figli e la famiglia del fratello, tutti i parenti e gli amici. Sulli era stato direttore dell'Ispettorato delle foreste di Tolmezzo; era attivo in numerose associazioni del territorio tra cui la Asd Verzegnis. L'Amministrazione comunale di Verzegnis, retta dal sindaco Andrea Paschini, e la Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia tutta, sono vicini alla famiglia in questo difficile momento. Luciano lascia un grande vuoto. Saranno rese note al più presto le date dei funerali.