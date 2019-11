​Con la prostituta nell'affittacamere: cliente minacciato e rapinato

UDINE - Quattro persone, due donne e due uomini, cittadini italiani tra i 35 e i 48 anni, sono stati denunciati dai Carabinieri della Compagnia di Udine per aver rapinato del portafogli un friulano di 51 anni che si era appartato in una stanza di un affittacamere insieme a una delle due donne con cui aveva concordato un rapporto sessuale a pagamento. L'episodio si è verificato l'8 novembre in una struttura ricettiva del centro di Udine.



La vittima era entrata nell'affittacamere in compagnia della prostituta, ma una volta raggiunta la stanza la donna, aiutata dai tre complici, gli aveva sottratto il portafogli contenente 400 euro. Il gruppo aveva anche minacciato e spintonato il cliente costringendolo alla fuga. Alcune ore dopo i fatti la vittima si era presentata in caserma per denunciare l'accaduto. Le indagini avviate dai Carabinieri della sezione operativa della Compagnia e della stazione di Udine si sono concluse con l'identificazione e la denuncia dei quattro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA