Comprano casa, dopo due mesi crolla il tetto mentre sono in vacanza

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIVE D'ARCANO (Udine) -e dopo 2 mesimentre sono inall’estero; è successo a Rodeano Basso dinel primo pomeriggio di ieri, martedì 2 gennaio, intorno alle 15. Ad accorgersi di quello che era successo è stato un vicino di casa che ha chiamato i vigili del fuoco temendo che qualcuno potesse esserema per fortuna nessuno era presente in quel momento e nessuno si è fatto male.Per cause in corso di accertamento, probabilmente pere per il maltempo dei giorni scorsi, il tetto di una parte dell'abitazione è completamente crollato. Si tratta di una vecchia casa di quelle in linea, composta da due unità immobiliari adiacenti, una utilizzata come dimora e una comee deposito. A crollare è stata la copertura del garage e parte del muro al primo piano. Il borgo conta anche altre case, molte delle quali in rovina o disabitate.I danni sono ingenti, sull'ordine di alcune decine di migliaia di euro. Coppi, mattoni e calcinacci sono finiti dentro la casa, sulla soletta che divide il piano terra e il primo piano, oltre a cadere in cortile, dove normalmente la famiglia posteggia l'auto. I padroni di casa, una giovane coppia, erano assente al momento del crollo e sono stati informati subito dell'accaduto. La parte interessata dal crollo, un, èmentre non presenta problemi di staticità la porzione di immobile adiacente, usato come dimora. Sul posto anche i carabinieri e la polizia municipale di San Daniele del Friuli.