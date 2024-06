UDINE - «Quasi undici ore» in Pronto soccorso a Udine prima del ricovero «in Unità coronarica intensiva» per uno «scompenso cardiaco con ischemia». È quanto emerge dal racconto di Sandra Tesolin, 51 anni, di Udine, sull'esperienza affrontata dalla madre 82enne (di cui non faremo il nome per tutelarne la privacy) di Martignacco il 29 maggio scorso. Un racconto a tinte forti, che evidenzia non solo la lunga attesa, complici anche alcune emergenze, con momenti di tensione, ma anche «la sensazione di insicurezza nella sala d'attesa del reparto di emergenza dopo le 22». La figlia si è riservata di valutare l'opportunità di un'eventuale «segnalazione alle autorità competenti». Sulla vicenda AsuFc, contattata per una replica ieri pomeriggio ha fatto sapere che «si riserva di verificare quanto accaduto e dichiarato dai familiari, sicura però che i sanitari abbiano fatto quanto possibile per assicurare l'assistenza sanitaria» che, «da quanto appreso» dal resoconto fatto dalla figlia al cronista, «sembra sia stata assicurata».

IL RACCONTO

Sandra, reduce da una visita alla madre ricoverata, riavvolge il nastro dei ricordi e va al 29 maggio. «La mamma da un paio di giorni non stava bene, faceva fatica a respirare e camminare e si addormentava all'improvviso. Il 29 maggio l'abbiamo convinta ad andare dal medico che sostituiva il suo dottore, assente per ferie. Erano circa le 15: l'ha visitata e ci fatto la prescrizione per una visita al Pronto soccorso, temendo che potesse avere un'embolia o un'ischemia in corso». Sandra ha scelto Udine, perché al Santa Maria i suoi fratelli, uno nel 2002 e l'altro nell'era Covid, entrambi per problemi cardiaci, erano stati «salvati». «Sono arrivata verso le 16, all'accettazione hanno dato a mia madre il braccialettino. Le hanno preso i valori vitali e quindi mi hanno detto: "Si sieda qui davanti all'accettazione che la teniamo monitorata". Dopo un paio d'ore, sono usciti a riprenderle i valori. Ma le ore passavano e la mamma non veniva chiamata dentro. A un certo punto si è addormentata e allora sono tornata all'accettazione, preoccupata - racconta Sandra -. Verso le 19.30, la hanno fatta entrare e per un po' non ho avuto notizie. Dopo le 20.30 ho chiesto informazioni e mi hanno spiegato che le avevano fatto il primo emocromo». Il quadro che le viene fatto, secondo il racconto della figlia, è che «i valori degli esami del cuore erano scompensati. Dalla radiografia si notava un versamento d'acqua in cuore e polmoni». Sandra è poi andata a sincerarsi dal vivo delle sue condizioni. «Alle 23.45 sono entrata per avere notizie di mamma e avrò contato forse una trentina di pazienti - riferisce Sandra -. Le stavano rifacendo le analisi e mi hanno portata da lei». Il tempo scorreva. «Siccome era agitata, mi hanno detto che poteva stare con me in sala d'attesa. Alle 2 di notte ci hanno richiamate perché era arrivata la cardiologa. Hanno fatto l'ecocardio e hanno visto un cuore sofferente e acqua al cuore e ai polmoni. Mi hanno detto: "Sua mamma è un caso da ricoverare". Per fortuna c'era posto in Cardiologia, che mi hanno detto che è oro di questi tempi. Mamma non voleva il ricovero, perché il papà nel 1994 proprio a Udine è morto di embolia polmonare dopo un intervento di bypass coronarico. Ma la cardiologa è stata bravissima e l'ha convinta. Non posso dire niente di dottori e infermieri: sono bravi, ma mi sono sembrati pochi, abbandonati e soli», sostiene Sandra. Alla fine, «erano quasi le 3 mi pare, quando mia madre è entrata in reparto. Quando hanno deciso il ricovero, in 10 minuti sono venuti a prenderla e l'hanno ricoverata, dopo 11 ore dall'ingresso in Pronto soccorso. Mi hanno parlato di scompenso cardiaco e ischemia cardiaca. Ora è attaccata alle macchine e monitorata costantemente».

SICUREZZA

«Dopo una certa ora, avevo paura a rimanere in attesa. A un certo punto è arrivato un disabile mentale, che parlava da solo e importunava la gente. Lo hanno portato nell'ambulatorio di fronte a mamma. Ha iniziato a gridare a una dottoressa. Ho avuto paura», riferisce Sandra. «Anche un'altra signora diceva al marito: "Stai qui che ho paura". Durante l'attesa non ho visto vigilantes o altre persone in divisa. Non si può, in un posto pubblico, avere paura. Non solo per il personale, ma anche per me, come cittadina, e per i pazienti», segnala Sandra. Durante i tempi lunghi prima della visita non sono mancati i momenti di tensione. «Ci sono persone che stanno male e i familiari "sbarellano" - riferisce Sandra -. Ho visto la scena di un uomo, che aveva avuto una paresi facciale e aveva un forte mal di testa: dopo 5 ore si è alzato, si è strappato il braccialetto ed è andato via correndo, inseguito dai suoi familiari». Un ragazzino, che era con lui, «è andato dall'infermiera a pregarla, se per favore potevano visitarlo». L'operatrice ha chiarito le regole del triage, per cui i codici minori vengono visitati dopo i casi più gravi. Per Sandra quello che ha vissuto «è stato umiliante. La prossima volta non tornerò al Pronto soccorso di Udine. Ho un'esperienza familiare in cui ho visto un'altra sanità: i miei fratelli, uno per un infarto e l'altro per uno scompenso, nel 2002 e nel 2022, erano entrati in Pronto soccorso dopo pochi minuti di attesa e avevano avuto un trattamento di eccellenza». Un ricordo ben diverso, per Sandra, rispetto all'esperienza con il padre nel 94. «Ecco: ho percepito un passo indietro di quasi 30 anni».