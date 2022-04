UDINE - Via libera in linea tecnica al progetto definitivo-esecutivo di riorganizzazione del pronto soccorso del presidio ospedaliero di Udine, al padiglione 1 del Santa Maria della Misericordia. La decisione è stata assunta con una determina del responsabile della struttura Sviluppo e Manutenzione Edile Impiantistica C Elena Moro.



ITER

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento, per una spesa complessiva di 400mila euro era stato approvato il 28 dicembre scorso dal direttore generale. Il 16 marzo scorso lo Studio Marpillero e Associati ha trasmesso il progetto definitivo-esecutivo relativo all'intervento del reparto di emergenza dell'ospedale. Il progetto è stato sottoposto a procedimento di verifica. Quindi, come l'iter prevede, si è deciso di adottare in linea tecnica, il progetto definitivo-esecutivo. Il primo passaggio necessario per trasmettere gli elaborati progettuali agli Enti preposti per l'acquisizione dei competenti pareri, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia di lavori pubblici. L'Azienda ha provveduto ora a spedire il progetto agli interlocutori chiamati ad esprimersi. La spesa complessiva di 400mila euro sarà sostenuta dalla prima quota del contributo di 1,936 milioni di euro, pari al 20%_del fabbisogno previsto per AsuFc, per l'attuazione del Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera approvato con delibera di giunta regionale nell'agosto del 2020

LE RISORSE

L'opera infatti rientra nel piano elaborato per far seguito al decreto legge del 19 maggio del 2020 che conteneva le misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, convertito con modificazioni nella Legge 77 del 17 luglio 2020 e che all'articolo 2 prevedeva il riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza sanitaria tramite apposito Piano di riorganizzazione volto a rafforzare strutturalmente il Servizio sanitario nazionale in ambito ospedaliero per fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche. A livello nazionale il Piano era sostenuto da 1.413.145.000 euro.



IL RIPARTO

Il riparto territoriale ha previsto per il Friuli Venezia Giulia 25,703 milioni di euro. In conseguenza, per aderire al dettato normativo la Regione ha elaborato e approvato (nell'agosto del 2020) il Piano di potenziamento della rete ospedaliera per emergenza da Covid-19. A dicembre 2021 il direttore generale con un decreto ha approvato l'aggiornamento del programma triennale degli investimenti dal 2021 al 2023 che prevede, tra gli interventi di attuazione del Piano di Potenziamento, l'intervento di riorganizzazione e adeguamento del pronto soccorso al Padiglione 1 per 400mila euro. Così è partito l'iter per dare avvio e attuazione alle opere previste nel rispetto dei tempi di rendicontazione indicate dalla programmazione regionale. I servizi di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento sicurezza, direzione lavori, misura e contabilità e certificato di regolare esecuzione, sono stati affidati allo studio Marpillero e Associati di Udine che ha consegnato gli elaborati.