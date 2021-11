Sappada si libera della plastica e diventa "Eco friendly"

SAPPADA - Presentato, in anteprima nazionale, ieri 20 novembre, alla manifestazione “IdeaNatale” di Udine lo spot “Gli EcoEroi” nell’ambito del progetto “Sappada Plastic-free”. Il nuovo spot, realizzato in collaborazione con il Consorzio Sappada Dolomiti Turismo e sostenuto da PromoTurismo FVG e dalla

Fondazione Friuli, è stato presentato dall’assessore allo sport e turismo di Sappada Silvio Fauner. «Abbiamo voluto produrre un video spiritoso e dinamico che trasmetta l’importanza del rispetto dell’ambiente per preservare, come nel nostro caso, un patrimonio naturalistico inestimabile» spiega il campione olimpico. Uno spot per parlare dunque di eco sostenibilità, tutela dell’ambiente e di acquisizione di una coscienza plastic free, temi oggi più che mai attuali.

Diverse sono le iniziative previste nel progetto: dalla raccolta e smaltimento dei rifiuti di plastica, all’impiego di borracce ecologiche che possono sostituire quelle in commercio, all’utilizzo di fontane distributrici di acqua potabile. Lo spot, trasmesso sui canali social e sui canali televisivi delle tv locali e nazionali, sarà anche presentato nelle scuole e nell’ambito di festival e iniziative dedicate alla sostenibilità ambientale. Sappada, con la sua iniziativa “Plastic Free” ha avuto il merito di essere diventata nel 2020 la prima località montana eco friendly del Friuli Venezia Giulia portando avanti il suo progetto di salvaguardia delle risorse ambientali, valore inestimabile per i nostri territori. E l’incontro di ieri alla fiera è stato anche un’occasione per il Consorzio Turistico per presentare la prossima stagione invernale, ormai alle porte.