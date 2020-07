Ancora rintracci di profughi della rotta balcanica a Udine

Un nuovo fine settimana di rintracci di migranti in Friuli e le polemiche si surriscaldano nuovamente. All’alba di ieri un gruppo di 38 richiedenti asilo è stato individuato dalla Polizia lungo viale Palmanova, in prossimità di Paparotti. Si tratta di cittadini afghani e pakistani (una donna e il resto maschi). Il gruppo raggiunto dalle forze dell’ordine è stato quindi sottoposto ad accertamenti medici e ai controlli per verificarne la positività al Covid-19. Successivamente i migranti sono stati accompagnati in due strutture allestite per l’accoglienza: la caserma Meloni a Tarvisio (due terzi, i pakistani) e un’ala dell’ex seminario arcivescovile di Castellerio, in comune di Pagnacco (un terzo, gli afghani). Nella serata di sabato altri dieci stranieri erano stati individuati nella stessa zona dalla Guardia di finanza.

