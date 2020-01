Salmone affumicato e pollo scaduti cucinati per i clienti del ristorante etnico

UDINE - Controlli della guardia costiera di Grado nelle attività di ristorazione: sequestrato pesce e altri prodotti scaduti.



All’interno delle celle frigo di un ristorante etnico, nel territorio di Udine, i militari operanti hanno rinvenuto n. 45 confezioni di filetto di salmone affumicato, per un peso di circa 7 Kg, e n. 3 confezioni di pollo per un peso di circa 7 Kg, il cui termine per la somministrazione risultava già scaduto e che veniva utilizzato all’interno della cucina per la preparazione delle portate a discapito dei consumatori.



Al titolare del locale è stata comminata una sanzione pari a 10.000 euro e si è proceduto alla comunicazione di rito all'ICQRF (Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari). Ultimo aggiornamento: 13:39