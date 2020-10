Le probabili formazioni, Udinese-Milan: Gotti e Pioli ritrovano i portieri titolari

Pioli ritrova Gigio Donnarumma, guarito dal Covid a tempo di record. Dietro l'immancabile Ibra il trio Saelemaekers, Calhanoglu, Leao per tornare a vincere anche in campiomato dopo il 3-3 casalingo con la Roma. Anche l'Udinese recupera in extremis il suo portiere Musso e, davanti, Gotti riproporrà la coppia Okaka-Lasagna.

Le probabili formazioni

UDINESE (3-5-2): 1 Musso; 50 Becao, 87 De Maio, 3 Samir; 19 Larsen, 10 De Paul, 22 Arslan, 37 Pereyra, 5 Ouwejan; 7 Okaka, 15 Lasagna. All.: Gotti

MILAN (4-2-3-1): 99 G. Donnarumma; 2 Calabria, 24 Kjaer, 13 Romagnoli, 19 Theo Hernandez; 4 Bennacer, 79 Kessie; 56 Saelemaekers, 10 Calhanoglu, 17 Rafael Leao; 11 Ibrahimovic. All.: Pioli



