Giovane mendicante molesta i clienti â€‹del market: scatta il Daspo urbano

di Paola Treppo

MONFALCONE (Gorizia) - ​Primo. Entrato in vigore lo scorso 6 aprile, con l’inserimento nel regolamento di pulizia urbana del Comune, in applicazione del, è stato infatti attuato a Monfalcone il primo provvedimento di questo tipo. Oggi, lunedì 9 aprile, infatti, il Comando di Polizia locale è stato allertato da alcune chiamate che segnalavano la presenza di una giovane donna che chiedeva lain manieradavanti a undi piazza Cavour.La pattuglia ha accertato che si trattava di una ragazza di nazionalità romena che, insistentemente, richiedevaa tutte le persone che entravano nel negozio. Oltre alla sanzione di 100 euro, la giovane è stata sanzionata per altri 100 euro e anche per la violazione del Decreto Minniti con l’ordine di allontanamento dal luogo dell’infrazione per 48 ore, come previsto dallo decreto.Visto il suo comportamento, alla cittadina romena è stato notificato anche l’avvio del procedimento per la proposta dell’emissione delda parte del Questore. Entrambi i provvedimenti sono stati immediatamente inviati alla stessa autorità sia per la valutazione del foglio di via sia per il monitoraggio in caso di reiterazione della violazione da parte della ragazza che, nei prossimi giorni, potrebbe essere sanzionata da altre forze di polizia. Questo porterebbe il questore a emettere un ordine di allontanamento fino a 6 mesi dalla città.«L’azione - rileva il sindaco- rientra nella strategia dell’amministrazione municipale di contrasto dele del rispetto delle regole di civile convivenza che sono state sancite col nuovo regolamento comunale. In questo senso risulta particolarmente apprezzabile l’attività della polizia municipale che, in coordinamento anche con gli altri organi di pubblica sicurezza e con l’ausilio dei mezzi di video sorveglia, svolge un intenso presidio del territorio cha ha portato in questi mesi importanti risultati in tema di legalità e sicurezza».