PALMANOVA (Udine) - Granin Piazza Grande aed è primo maxi veglione da quando la Città Stellata è diventata Patrimonio dell'Umanità. L'evento del 31 dicembre prende avvio alle 22: sarà una serata da trascorrere sotto le stelle tra animazione,e divertimento. Sul palco si alterneranno Alex e lo speaker Daniele Belli che coinvolgeranno il pubblico proponendo tutti i successi musicali tramessi da Radio Company nel corso del 2017.Ma prima di tutto sarà necessario mantenere alto il livello di pubblica sicurezza, senza però ostacolare i festeggiamenti per il nuovo anno organizzati dal Comune. Il sindaco di Palmanova Francesco Martines ha così emanato un’che vieta la vendita, somministrazione e abbandono di bevande in. Come già in altre occasioni, dovranno essere utilizzati contenitori in plastica.«Conciliare sicurezza con il giusto diritto allo svago. Per questo abbiamo deciso di vietare l’uso di contenitori in vetro, per evitare, e di vigilare per fare in modo che non vengano lasciate a terra bottiglie o quant’altro portate direttamente da casa. Eviteremo di utilizzare, come fatto in altre occasioni, dopo i tragici avvenimenti di Torino, metal detector o quant’altro, lasciando libera anche la circolazione delle persone all’interno della Piazza».Il divieto sarà valido in tutto il centro storico, dalle 19 del 31 dicembre 2017 alle 3 del primo gennaio 2018. Durante i festeggiamenti per il nuovo anno ci sarà un’attenta attività di vigilanza da parte delle forze dell’ordine, della polizia locale e di addetti allaattivati appositamente per l’occasione: vigilieranno sul divieto di vendita in contenitori di vetro che sul divieto di abbandono degli stessi contenitori in aree pubbliche; tutto dovrà essere buttato nei cestini.La musica e l’animazione si alterneranno alle esibizioni della band Vertical Smile che proporranno un repertorio costituito da indimenticabili successi della musica pop italiana. A mezzanotte il tradizionale spettacolo piro-musicale incanterà Palmanova. L’evento è a ingresso libero e gratuito.​«Sarà una grande festa di Piazza, con musica e intrattenimento, colori e spettacoli pirotecnici. Una festa di comunità, dove ritrovarsi e vivere assieme le ultime ore dell’anno, augurandosi il meglio per l’anno a venire. La Piazza di Palmanova è il luogo ideale per tutto questo. Uno spazio centrale, ampio, dove abbiamo organizzato molte attività, dove poter mangiare, bere e ascoltare buona musica» dice il sindaco,«Gli scorsi anni abbiamo avuto un ottimo successo di pubblico e siamo sicuri che anche quest’anno sarà confermata la bontà dell’iniziativa - fa notare l'assessore alle attività produttive,-. Molte persone, palmarini e non, sono venuti in città per vivere assieme questo momento di festa, riempiendo la piazza e i bar. Invitiamo quindi tutti a condividere con noi il Capodanno 2018, augurandoci un ottimo nuovo anno”., da sempre appassionato die del mondo della comunicazione è "on air" dal 1994. Conduttore, giornalista, manager, creativo e amante della buona cucina; è a Company dal 2016. Conduce il programma Belliconte Show, ogni giorno dalle 13 alle 14.è unacon un repertorio in continua evoluzione costituito da indimenticabili successi della musica pop italiana di artisti come Jovanotti, Cremonini, Battisti, Negrita, 883 e molti altri. Un trio con voce, chitarra e percussioni.