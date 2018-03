Prima selezione in Friuli per Miss Italia 2018: ecco come iscriversi

di Paola Treppo

​LATISANA (Udine) - In Friuli si alza il sipario sulle selezioni valide per la settantanovesima edizione di. Primo appuntamento domenica 8 aprile in piazza Indipendenza ain occasione della. Non solo sapori, colori, fiori e profumi, quindi, come recita lo slogan dell’evento ma, anche lacon protagoniste leche si contenderanno il titolo di Miss Latisana 2018.Appuntamento alle 15.30. L'evento, organizzato con la collaborazione del Comune, del Consorzio Ambulanti Friuli Venezia Giulia - Confcommercio Udine e della Pro Latisana, è presentato dae la sfilata sarà coordinata da Paola Rizzotti. Le concorrenti indosseranno il body ufficiale del concorso e. Ladi Miss Latisana 2018, parteciperà poi alla finale di Miss Friuli Venezia Giulia che è in programma mercoledì 22 agosto al centro congressi Kursaal di Lignano Riviera.Al concorso possono partecipare ragazze di età compresa tra i 18 ed i 30 anni; per iscriversi, in Friuli Venezia Giulia, è possibile contattare direttamente l’agenzia modashow.it, esclusivista regionale, telefonando o inviando un sms al numero 393.3352362 o compilando il modulo sul sito www.missitalia.it; la partecipazione al concorso è totalmente gratuita. Informazioni anche sulla pagina facebook Miss Italia Friuli Venezia Giulia o sul sito ufficiale www.missitalia.it.