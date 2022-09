Prima guerra mondiale, in un videogioco le battaglie sul Carso e sull'altopiano di Asiago

UDINE - Tornano le trince e le battaglie militari sul Carso italiano e torna la Prima Guerra Mondiale, grazie a un nuovo videogioco multiplayer della M2h e Blackmill Games che dopo aver proposto ai patiti dei videogiochi sparatutto gli scenari delle battaglie di Verdun, in Francia, e Tannenberg, sul fronte orientale con la Russia, hanno appena lanciato WW1 Isonzo battle game, ambientato tra il 1915 e il 1918 lungo il fiume Isonzo e dintorni fino al Monte Grappa, dove si combatterono alcune delle più sanguinose battaglie del conflitto. Fra trincee e la città di Gorizia, il Carso e le Alpi, i patiti delle consolle potranno scegliere se indossare la divisa dell'esercito del Regno d'Italia o dell'impero Austro Ungarico e impegnarsi nelle sfide militari virtuali con altri giocatori in diverse ambientazioni come La guerra in montagna, la Strafexpedizion, ovvero la battaglia sull'altopiano di Asiago con due mappe dedicate ai monti Cengio e Fior, e infine la Sesta battaglia d'Isonzo suddivisa in tre ambientazioni: Carso, monte Sabotino e Gorizia.

Fili spinati, mortai, gas mortali e tutto quanto riporta alla Prima Guerra Mondiale, in scenari verosimili e crudi che riproducono al meglio le località storiche del fronte italiano, si potranno schierare a seconda del bisogno ufficiali, assaltatori, ingegneri, alpini, cecchini e fucilieri, alternando mosse tattiche a veri e propri combattimenti corpo a corpo. Gli sviluppatori di Isonzo, disponibile sia per Pc, Xbox e PlayStation, hanno cercato di essere quanto più possibile fedeli al periodo e al contesto, per accontentare sia i giocatori appassionati di storia sia quelli, e sono i più giovani, che pur conoscendo poco degli eventi di oltre un secolo fa possono cimentarsi in un videogioco con diversi livelli di difficoltà, tra alpini, bersaglieri, veterani troveranno modo di sfruttare al meglio le oltre trenta armi disponibili e tutti gli attrezzi, dalle cesoie alle vanghe, che possono tornare util