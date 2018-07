Il veliero sbarca in spiaggia: è nato il primo parco inclusivo per i bimbi

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LIGNANO (Udine) - Nasce il nastro al primo parco giochi inclusivo sulla spiaggia di. Una grande area tematica ideata e realizzata che può essere usata in modo autonomo da parte di bambini con esigenze e abilità diversificate. Si chiama Pirates Island ed è l’isola dove proprio tutti possono divertirsi e giocare insieme.Il primosorgerà direttamente sull’arenile, a pochi passi dagli ombrelloni degli uffici 6 e 7 e sarà facilmente raggiungibile dal Lungomare Trieste. L’accesso anche a chi ha ridotte abilità motorie sarà garantito dalle passerelle in legno, che circondano l’area e collegano i giochi. Nella Pirates Island, il veliero, una struttura in legno certificato Pefc, sarà l’attrazione maggiore: un’imponente nave, con diversi livelli, pannelli figurativi tattili, divisori per ile giochi di abilità, posizionati ad altezza accessibile, per divertirsi tutti insieme a fare i pirati, con la massima sicurezza.Il progetto, che nasce dal desiderio di Lignano Sabbiadoro Gestioni di integrare l’offerta di servizi adatti anche ai disabili disponibili sulla spiaggia, è giunto alla sua fase conclusiva e sarà pronto ad accogliere i piccoli pirati. Il taglio del nastro si terrà domani, giovedì 19 luglio, alle 18, anche alla presenza del sindaco Luca Fanotto.Un risultato tutto friulano questo parco, che, attraverso il Tagliamento, ha idealmente collegato il nord e il sud della regione. L’azienda che ha progettato e prodotto le strutture di gioco, Legnolandia, è guidata da Marino De Santa e sorge a, alle sorgenti del fiume alpino. Proprio alle foci dello stesso fiume, a Lignano Sabbiadoro, questa realizzazione ha preso forma e darà modo ai bambini, ospiti della località balneare, di sperimentarne l’inclusività.Legnolandia, con la sua linea di giochi, ha recentemente ottenuto il Marchio di qualità Design for All, un certificato che viene assegnato a prodotti, servizi e ambienti fruibili in modo autonomo da parte di persone con esigenze e abilità diversificate. L’azienda friulana, che esprime progetti in legno certificato di altissimo livello, è stata protagonista anche di altri importanti imprese, da Expo 2015 alle collaborazioni con il noto architetto Stefano Boeri., presidente di Lignano Sabbiadoro Gestioni, ha saputo cogliere l’opportunità di avvalersi di questa lunga esperienza per realizzare un progetto all’avanguardia. Legnolandia, infatti, ha seguito tutte le fasi dall’ideazione fino all’allestimento del parco, tramite la responsabile commerciale, Nadia Vacchiano. «Un’area gioco che raggiunge alti livelli di inclusività - dice Salatin - è in linea con l’impegno di miglioramento costante che ha permesso di rendere Lignano una meta amata anche dalle famiglie. Un impegno anche a difendere e promuovere il gioco come diritto per tutti i bambini».