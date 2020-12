Diecimila utenze senza corrente elettrica, in Carnia arrivano i generatori Enel dal Veneto

Le precipitazioni nevose e gli smottamenti dovuti al maltempo che si sta abbattendo in questi giorni sul Friuli Venezia Giulia hanno causato l'interruzione di numerose linee elettriche, con circa diecimila utenze ritrovatesi senza corrente in casa e nelle aziende. A esser stata colpita è stata in modo particolare la montagna della Carnia, in particolare nei Comuni di Tolmezzo, Verzegnis, Forni di Sotto, Rigolato, Paularo, Resia, Prato Carnico, Ampezzo, Sappada. Nella notte l'Enel, come ha riferito su Facebook il sindaco di Tolmezzo Francesco Brollo, l'Enel ha provveduto a fare arrivare dei generatori elettrici da smistare nelle diverse località della Carnia per sopperire al blackout elettrico, dove Enel prevede di non riuscire a ripristinare le linee entro la giornata odierna. Enel, con 120 addetti impegnati sul territorio anche causa guasto a linea alta tensione di Terna nella cabina primaria di Somplago, ha inviato già 30 generatori di corrente e ulteriori saranno installati in corso della mattinata. Numerose linee di media tensione guaste causa caduta alberi per neve abbondante e vento forte.



In montagna oggi, mercoledì 9 dicembre, continuerà a nevicare, anche intensamente, specie su Alpi e Prealpi Carniche oltre 300-400 m circa, con 20-50 cm di nuova neve, che si aggiunge ai 40/60 centimetri caduti martedì. Soffierà Bora moderata in pianura, da sostenuta a forte sulla costa, vento sostenuto da sud-est in quota. Nel corso del pomeriggio è prevista un'attenuazione delle precipitazioni, con probabile cessazione però solo in tarda serata. Giovedì saranno possibili ancora precipitazioni sparse intermittenti, in genere deboli.

