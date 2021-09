Il presepe di Sutrio scelto dal Vaticano per il Natale 2021

UDINE - Sarà realizzato in Carnia il presepe che sarà esposto a Natale 2022 in Vaticano. Lo rende noto la Proloco di Sutrio, annunciando che il paese friulano è stato ufficialmente designato dalla Segreteria di Stato Vaticana per realizzare l'allestimento della Natività a grandezza naturale in piazza San Pietro.

«La notizia giunta dal Vaticano - spiega la Pro Loco - frutto di un percorso iniziato nel 2018, ha riempito di entusiasmo gli abitanti del paese dell'alta valle del But. Per il 2022 gli artigiani del legno di Sutrio si sono già messi al lavoro». Secondo l'assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini «l'opportunità data a Sutrio rappresenta un'occasione importante per far conoscere le nostre maestranze e il Friuli Venezia Giulia tutto, anche in chiave turistica». Per celebrare l'evento gli abitanti del comune carnico organizzeranno per domenica un'edizione straordinaria della Magia del Legno.

La tradizionale kermesse, promossa dalla Pro Loco sotto l'egida di Comune e Regione, nel 2020 non si era tenuta a causa della pandemia. Domenica il borgo di Sutrio verrà trasformato in una «vetrina del sapere artigiano»: le vie del borgo si animeranno di stand e bancarelle, tra rivendite di oggetti di artigianato a prodotti della filiera agroalimentare, mentre è in corso da ieri il Simposio di Scultura del Legno, con cinque artisti provenienti da tutta la regione che si cimentano per le vie del paese nella realizzazione delle sculture lignee che andranno poi a popolare il presepe all'ombra dell'Obelisco Vaticano.