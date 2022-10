Sutrio. Sarà friulano il presepe esposto in Piazza San Pietro. Il 3 dicembre la presentazione e l'accensione dell'albero

UDINE - Giunge da Sutrio, in provincia di Udine, uno dei borghi della Carnia, in Friuli Venezia Giulia, il presepe che verrà allestito in Piazza San Pietro per il Natale 2022. Proviene, invece, dall'Abruzzo, esattamente da Rosello, un piccolo borgo montano con 182 abitanti, l'abete bianco di circa 30 metri. Anche nell'Aula Paolo VI verrà allestito un presepe, che quest'anno è offerto dal governo del Guatemala. Si tratta di una rappresentazione della Natività composta dalla Sacra Famiglia e da tre angeli. Tutti realizzati manualmente da artigiani nel rispetto della tradizione guatemalteca, con tessuti colorati. La tradizionale inaugurazione del presepe e l'illuminazione dell'albero di Natale, si terranno - informa il Governatorato -, in Piazza San Pietro, sabato 3 dicembre, alle ore 17.00. La cerimonia sarà presieduta dal cardinale Fernando Vérgez Alzaga, presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, alla presenza di suor Raffaella Petrini, segretario generale dello stesso Governatorato. Al mattino, le Delegazioni di Sutrio, di Rosello e del Guatemala saranno ricevute in udienza da Papa Francesco per la presentazione ufficiale dei doni.