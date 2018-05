Caccia al primo turista del sole: c'è chi sceglie Lignano da 40 anni

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LIGNANO (Udine) - Inaugurata ufficialmente questa mattina ala2018 alla presenza del sindaco Fanotto e dei referenti degli operatori locali. Per i mesi caldi già alle porte le previsioni sono ottime: in aumento le prenotazioni, migliorano tutti i servizi, nuove offerte che legano il mare all'entroterra.Da quattordici anni a questa parte il primo giorno di sole dall’apertura degli stabilimenti balneari, tutti i collaboratori delladi Lignano Pineta sono allertati per individuare il primo turista della stagione balneare.Il primo cliente “giornaliero” e vincitore in assoluto della classifica della stagione balneare 2018 è albagno 4 bandiera italiana, Amedeo Bernardi, che alle 9.15 di ieri si è sistemato, insieme ai suoi parenti, sotto l’ombrellon. I signori, proprietari di una malga a Cortina d’Ampezzo, sono clienti della spiaggia di Lignano Pineta dagli anni Ottanta.Lo “stagionale” Giorgio Bovo è arrivato verso le 9.50 allo stabilimento balneare 5 bandiera svizzera e il bagnino l’ha accompagnato all’stagionale, che prenota da una decina di anni e dove ha preso il primo sole.Infine i primi “clienti di hotel”; da(Austria) sono arrivati in spiaggia alle 11.20 e si sono stesi sui lettini sotto l’ombrellone al bagno 3 bandiera inglese. Sono Thomas Zankl e un suo amico; alloggiati all’Hotel Minerva vengono a Lignano da 7 anni e alloggiano sempre nello stesso hotel.