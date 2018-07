Cuore caprino 100%: i formaggi più buoni in Fvg oggi hanno un marchio

di Paola Treppo

FRIULI VENEZIA GIULIA - Il meglio delledasi staglia all’Ombra della Madonnina: 21, infatti, le targhe d’consegnate a Milano nei giorni scorsi in occasione dell’omonimo concorso che, alla sua 13° edizione, è diventato ormai un riferimento nel settore. Su 300 formaggi in gara sono selezionati 21 per altrettanti caseifici agricoli.Di questi, due sono friulani. Si tratta delle aziendedi Patrizia Pistor, di Campeglio di, e San Gregorio di Massimo Cipolat, di. Per entrami, la targa d’eccellenza rappresenta una conferma, ottenuta rispettivamente per il capra stagionato e per lo yogurt naturale di capra. Per dirla con i giudici “meneghini”, queste due aziende li fanno meglio di tutti in Italia. Provare per credere.«Bontà e qualità ovviamente non sono un caso perchè partono dalla filiera corta e dal benessere animale - dice Massimo Cipolat della San Gregorio che a Milano ha ritirato il premio insieme al collega Vanni Colussa e addella azienda agricola Zore di Taipana che ha ricevuto un premio speciale per il suo formaggio “Il vecchio delle Zore” -. La produzione di latte di ciascuna capra viene controllata mensilmente da un tecnico che si reca nelle aziende e partecipa alle operazioni di mungitura facendo dei campioni di latte che poi consegna al laboratorio di analisi di Codroipo»Dal responso delle analisi l'allevatore ha misura della qualità e dello stato di salute dell'animale in produzione. Con un prelievo di sangue su ciascun capo presente in azienda, gli allevatori escludono importanti patologie che minacciano la salute delle capre. Un lavoro che viene fatto da soli otto caseifici agricoli in tutta la regione, tra i quali quelli di Cipolat e Colussa.Nulla è lasciato al caso o all’approssimazione, e i risultati si vedono. Negli anni, grazie all’assist dell’AaFvg, in Friuli Venezia Giulia si è creato un gruppo di allevatori caprini che ha saputo superare le iniziali e naturali diffidenze tra concorrenti per lavorare di squadra, in cerca di una sempre maggiore qualità dei prodotti. Certificata dai concorsi, ma anche dagli stessi allevatori, che recentemente si sono auto-consorziati, dando i natali a, il, attivi nelle province di, con oltre 600 capi di bestiame, pari alla metà della produzione lattiera regionale.