Incidente a Pozzuolo del Friuli: scontro tra auto e camion, due feriti in ospedale

POZZUOLO DEL FRIULI (UDINE) - Incidente nella serata del 7 febbraio a Pozzuolo, lungo via Lumignacco. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze, dell'ordine attivate dalla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria, si sono scontrati un'auto e un camion. Le persone coinvolte nell'incidente, rimaste ambedue ferite, sono uscite autonomamente dai veicoli e sono sempre rimaste coscienti. Sono state trasportate all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo. Sul posto, per quanto di competenza, i Vigili del fuoco del Comando di Udine che hanno operato in piena sinergia col personale sanitario.