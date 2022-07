UDINE - Con questo caldo torrido che sta arrostendo il Friuli, anche i postini sono a rischio di «stress termico». Lo sostiene la Slc Cgil, che, come fa sapere Riccardo Uccheddu, ha anche provveduto, per tutta la regione, a «inviare una segnalazione all'organismo delle Aziende sanitarie che vigila sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Chiediamo un intervento immediato per la tutela contro questi rischi». Il nodo, spiega, è che in questa estate rovente «l'ora del picco termico corrisponde a quella della maggior presenza all'aperto dei portalettere», tanto che sarebbero «sempre più frequenti gli episodi di malori sul lavoro dovuti a esposizione a stress termico, come svenimenti, collassi, mancamenti in genere».

Uccheddu cita casi avvenuti «a Gorizia e Trieste», ma anche in provincia di Udine, assicura, i postini non se la passerebbero bene. Da qui la necessità di adottare delle misure per evitare il rischio termico. Secondo la Slc, l'azienda avrebbe ignorato «completamente le nuove condizioni climatiche di lavoro per i portalettere», continuando invece a chiedere «prestazioni aggiuntive». «I problemi sono diversi, a seconda del mezzo utilizzato. Una cosa è avere la Panda con il climatizzatore acceso e un'altra girare su un motorino o una bici. Chiediamo che l'azienda ragioni sugli orari di uscita dei portalettere e che, invece di chiedere straordinari per coprire le assenze legate alle ferie, si organizzi per far permanere il personale del recapito il meno possibile all'esterno, facendo uscire i portalettere prima al mattino», dice Uccheddu. Il problema, rileva, è legato anche al nuovo sistema di turni introdotto qualche anno fa. «Ci sono turni che iniziano alle 8 e altri che cominciano alle 10.30 o alle 13.30. Non c'è più un orario unico. Se a Udine un postino può essere fuori a distribuire già alle 8.30, in provincia, per esempio a Tolmezzo, alle 11 non sono ancora usciti. Vuol dire che escono fra le 11.30 e le 15.30 che sono le ore più calde». La Cgil chiede per i postini anche «distributori di acqua refrigerata» negli uffici, dispenser automatici di sali minerali contro la disidratazione e «pause più frequenti per il recupero del maggiore affaticamento».

LA POSTINA

«Con l'organizzazione di prima, i nostri turni finivano alle 14 o alle 15 e riuscivamo a calibrare la mole di lavoro per poter rientrare nelle ore di picco termico. Ora invece, con il nuovo sistema introdotto in provincia di Udine nel 2018, i turni iniziano dalle 10 alle 13 ad orari diversi. Non si può modulare il carico per evitare il caldo», racconta una portalettere della provincia friulana, che chiede l'anonimato. È la globalizzazione, bellezza. Con pacchi e raccomandate, che rappresentano la cosiddetta posta pregiata, a farla da padrone. «Così capita spesso che l'utente ci metta un po' di tempo ad uscire di casa, mentre tu sei con il casco a cuocere sotto il sole. L'altra settimana ero in un paese con 39,5 gradi», riferisce. E l'età avanza. «Abbiamo colleghi che hanno anche 57, 58, 60 anni. Una portalettere sulla sessantina mi ha confidato che risente molto del caldo e ha avuto dei giramenti di testa. Come risolviamo? Ci portiamo una bustina di potassio e magnesio da prendere prima di cominciare. Io me ne porto anche una dietro, di emergenza, e così fa la mia collega. Ci sono ditte che le forniscono mensilmente ai dipendenti, ma non la nostra. Questi sono problemi diffusi fra i portalettere, che cercano di ovviare come possono», lamenta. Nei paesini più sperduti, poi, capita «che non ci sia neanche un bar aperto. Se uno dimentica l'acqua è un problema. Poste dovrebbe metterci a disposizione dei boccioni per riempire le bottigliette prima di uscire».