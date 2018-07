Immigrazione clandestina: confine di Stato presidiato sulle 24 ore

di Paola Treppo

GORIZIA e TRIESTE - Sono partiti oggi, lunedì 9 luglio, iin prossimità deglidella provincia diper contrastare i flussi migratori irregolari. Il monitoraggio, coordinato dalla questura di Gorizia, vedrà impegnati gli agenti di polizia di frontiera, la stradale, e la polizia ferroviaria., il, anche grazie al supporto di poliziotti in arrivo dai reparti Mobili di Milano e Bologna e dal reparto Prevenzione crimine di Milano.L'operazione è stata decisa nei giorni scorsi durante untenutosi in questura apresieduto dal vice vicario capo della Polizia, dal prefetto Luigi Savina, alla presenza dei questori di Trieste e Gorizia, e dagli altri vertici della polizia di frontiera, stradale e ferroviaria. Saranno presidiati gli ex valichi sia della provincia di Gorizia che di quella di Trieste; saranno effettuatie di controllo in molte aree; saranno identificati mezzi e persone che possano essere in qualche modo sospettate di agevolare l'ingresso illegale di persone in Italia. In estate, infatti, il flusso migratorio è più intenso.