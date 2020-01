Assalto al bancomat delle Poste: banditi in fuga a mani vuote

UDINE - Una banda di malviventi ha tentato di assaltare nella notte il postamat di un ufficio postale in via Volturno a Udine. I banditi hanno fatto esplodere lo sportello ma non sono riusciti a forzare la cassetta contenente il denaro e sono fuggiti senza rubare alcunché. L'esplosione si è verificata poco dopo le 2.



La banda, composta da quattro o cinque persone, con il volto coperto e armate di spranghe (forse una con un fucile), ha fatto esplodere il postamat. L'esplosione ha svegliato i residenti della zona che hanno notato l'azione. Sentitisi scoperti, i banditi sono fuggiti a bordo di una berlina di colore scuro. Sul posto è intervenuta la Polizia con pattuglie della Squadra Volante e personale della Polizia scientifica per i rilievi. Sul posto c'era anche personale della Squadra Mobile che ora conduce le indagini. Sono in corso l'acquisizione delle testimonianze dei residenti e le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. © RIPRODUZIONE RISERVATA