Il "tempio" della nautica nella città dei cantieri: eccellenza ed eleganza

MONFALCONE (Udine) - Il "tempio" dellanella città dei cantieri: tra tecnica ed eleganza. Siamo adove sorge un tra i più recenti marina del Friuli Venezia Giulia,. Sei pontili galleggianti, 220 posti barca, 15mila metri quadrati riservati alla sosta a terra, un capannone di 2.400 mq e uno showroom di mille., Marina Lepanto è gestita da uno staff giovane che ha puntato sull'eleganza e sul dettaglio. Sulla cura dei particolari. Per i diportisti friulani e veneti il relax con piscina, sala fitness, Club House e sala congressi. Il ristorante è aperto tutto l'anno.All'interno del marina, Meridiana rent è l'area commerciale; è distributore e concessionario di alcuni tra i piùdi imbarcazione open e fly, cabinati fisherman, motori fuoribordo Mercury e Verado, come anche gommoni d'altura, tender carrelli e accessori. Meridiana dispone, inoltre, di una vasta scelta di imbarcazioni usate e fornisce assistenza completa e tutto il supporto necessario per i diportisti dell'Alto Adriatico.Di recente il marina è entrato a far parte della rete Fvg Marinas, una realtà che mette in contatto tra loro quasi tutti i porti turistici e le darsene della regione. Quanto a posti barca e a personale specializzato, infatti, il Friuli Venezia Giulia conta il piùdell’Alto Adriatico. La scelta di creare un marchio e una rete nasce dalla volontà di far conoscere e promuovere i marina che sono spazi aperti, spesso tutto l'anno, anche per chi non ha una barca ma vuole conoscere da vicino il mondo della nautica.Marina Lepanto offre uno spazio per ildi imbarcazioni fino a 28 metri per il periodo invernale o estivo; qui si svolgono, con proprio personale, tutte le operazioni di riparazione di scavi in vetroresina e i relativi trattamenti di riparazione. Il marina conta, infine, un travel lift da 70 tonnellate, un carro ponte da 10 è officina master Mercury Mercruiser e fa assistenza i massimi livelli anche suVerado 4 tempi.