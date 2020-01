Porpetto, a fuoco l'appartamento sopra al Bar Centro: muore un anziano

Tragedia questa sera sera a Porpetto, in provincia di Udine: un incendio scoppiato verso l'ora di cena nell'appartamento sopra al Bar Centro, nel cuore di Porpetto in via Roma 12, ha provocato la morte di uno degli inquilini, la cui famiglia gestisce anche lo storico bar del paese.

La vittima è Adelfino Pacorig, 84 anni, morto in seguito alle ustioni causate dalle fiamme e del fumo che aveva riempito l'appartamento dove abitava, situato al primo piano dell'edificio che ospita anche il Bar Centrale. Salvi invece la moglie, Maria Rosa Stel, e il figlio Federico che gestisce il bar e abita proprio nello stesso stabile.

Ancora non si conoscono le cause che hanno generato l'incendio e sul posto, oltre ai vigili del fuoco e i carabinieri, anche il personale medico del inviato dalla Sala operativa regionale emergenza sanitaria (Sores) che per l'anziano putroppo non hanno potuto fare nulla © RIPRODUZIONE RISERVATA