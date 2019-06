​​Falsi prosciutti Dop, si patteggia senza associazione

di Cristina Antonutti

PORDENONE Sui falsi prosciutti Dop di San Daniele la Procura non ha ancora scoperto le sue strategie processuali, ma l'accordo raggiunto dall'avvocato Gian Lucio Morassutti sul patteggiamento di un dipendente del macello Gruppo Carni Friulane lascia intendere che per il reato associativo ci sarà una richiesta di non luogo a procedere. Per Michele Pittis - come spiega il legale - il consenso è già stato raggiunto e non contempla il reato associativo, ipotesi che era già stata esclusa dal Tribunale del...