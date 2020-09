UDINE - Firmato il contratto per realizzare il ponte più lungo del mondo con struttura in legno: parte del progetto anche il colosso friulano Rizzani de Eccher. Lunedì 7 settembre, i rappresentanti dell'autorità stradale norvegese Nye Veier e la joint venture Berinor ans che associa Rizzani de Eccher e besix hanno firmato il contratto per la progettazione e l'ulteriore sviluppo del progetto infrastrutturale E6 Moelv-Roterud. Il progetto prevede la costruzione di un ponte principale sul lago Mjøsa lungo più di un chilometro e una sezione di 11 chilometri di autostrada a quattro corsie. Il nuovo concetto costruttivo, renderà questo il ponte più lungo al mondo con l'utilizzo di legno strutturale e costituirà un nuovo punto di riferimento per l'uso di materiali sostenibili nei progetti infrastrutturali.



Gli aspetti di sostenibilità, comprese le limitate emissioni di gas serra e l'integrazione nel paesaggio, sono tra gli obiettivi primari di Nye Veier e Berinor. Il portavoce di Berinor: Oggi abbiamo effettuato un passo importante nel progetto che ci permette di andare avanti insieme verso la realizzazione di un ponte che sarà innovativo e unico. La Rizzani e Besix nel settembre 2019 hanno completato con successo il ponte Crown Princess Mary in Danimarca. Il progetto comprendeva un'autostrada a quattro corsie di 8,2 chilometri e un ponte di 1,4 sul fiordo di Roskilde. Ultimo aggiornamento: 11:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA