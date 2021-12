Trovata la donna che ha tentato in tutti i modi di salvare la vita al poliziotto investito sulla A23: è un medico

UDINE - Trovata la donna che per prima e per un lunghissimo tempo ha tentato in tutti i modi di salvare la vita all'agente Maurizio Tuscano, vittima di un investimento sulla A23 l'11 dicembre scorso. Purtroppo per l’Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato, 58enne di Moggio Udinese, non c'è stato nulla da fare ma tanti hanno notato quella signora che ha provato a farlo restare in vita e che, all'arrivo dell'ambulanza, è scivolata via discretamente, quasi a non voler disturbare.

Chi è la donna che ha tentato di salvare il poliziotto

Per questo, a stretto giro dall'incidente, i colleghi di Tuscano hanno lanciato un appello (che potete trovare QUI), diffondendo anche i numeri da chiamare, per poter incontrare e ringraziare quella donna misteriosa ma così altruista, di persona. E lei ha letto l'appello sul web, e ha chiamato la Stradale di Udine e ha lasciato i propri recapiti. Secondo le prime informazioni, si tratta di un medico della Carnia che lavora in ospedale a Udine.