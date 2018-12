Perde il controllo dell'auto e va contro platano: grave 40enne /Ft

di Marco Corazza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN GIORGIO DI NOGARO - Sbanda con l'auto e si schianta contro un platano:L'incidente è accaduto questa mattina verso le 8 a. La donna, alla guida di una Toyota Yaris, stava percorrendo la Statale 14. Giunta in prossimità del supermercato Lidl, non è riuscita a mantenere il controllo dell'auto, finendo contro un platano. Un botto violento, nel quale la donna è rimastain cio che è rimasto dell'abitacolo. Per liberarla sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco che con difficoltà sono riusciti a raggiungere la malcapitata. È stata presa in consegna dai sanitari che, con l'elisoccorso, l'hanno trasferita all'ospedale di Udine. Le sue condizioni sono serie.