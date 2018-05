Un ponte di luce sul Tagliamento: i tralicci di corrente diventano dorati

di Paola Treppo

RAGOGNA e FORGARIA (Udine) - Unsul fiume, tranel Friuli. A crearlo due elementi che sono di fatto estranei al paesaggio: due tralicci di un, installati e in funzione in questa zona da diversi decenni.A volerli trasformali in una sorta di opere d'arte è statodell'associazione culturale Galleria del Girasole diche ha proposto l'iniziativa ae al Comune di Ragogna. Tutti hanno accolto con favore il progetto che è stato finanziato da Terna e realizzato dai suoi tecnici su indicazione del progetto del sodalizio di Fagagna, Pensieri Dorati.«Detto fatto: i tralicci sono stati dipinti di vernice dorata, colore che vuole rimandare alla pace e alla fratellanza - spiega l'assessore alla cultura e al turismo del Municipio di Ragogna, Marco Pascoli -. La scelta del fiume non è casuale perché i corsi d'acqua hanno sempre unito i popoli».