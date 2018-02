di Paola Treppo

CODROIPO (Udine) - Fanno unanel parco didie notano unasul fondo di uno degliche puntellano la dimora. L', che non si capisce se sia vera o se sia una fedele riproduzione senza tappo rosso, è sott'acqua e si vede bene. Pare in buone condizioni e quindi potrebbe essere stata gettata nello stagno da poco.A segnalare il rinvenimento, postando su Fb le foto della pistola immersa nell'acqua, sono stati alcuni cittadini che stavano facendo una passeggiata nel complesso della villa, nella giornata di ieri, martedì 6 febbraio. L'arma, finta o vera che sia, sarà recuperata oggi e saranno eseguiti tutti gliper capire di chi sia, chi l'abbia gettata in acqua e perché.